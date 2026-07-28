Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğitim veren Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, uluslararası eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. Okulun hazırladığı "From Waste to Art: An Artistic Approach to Sustainability (Atıktan Sanata: Sürdürülebilirliğe Sanatsal Bir Yaklaşım)" adlı Erasmus+ KA210-SCH projesi, Macaristan Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Okul Müdürü Fatih Aşkın'ın koordinasyonunda hazırlanan ve 2026-1-HU01-KA210-SCH-000464493 koduyla kabul edilen proje; Macaristan, Almanya, Portekiz, Polonya ve Türkiye ortaklığında hayata geçirilecek. Türkiye'yi projede Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi ile Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temsil edecek.

Proje kapsamında öğrenciler, sürdürülebilirlik, çevre bilinci, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, görsel sanatlar ve "Yeşil Okul" uygulamaları üzerine uluslararası eğitim faaliyetlerine katılacak. Farklı ülkelerden akranlarıyla ortak çalışmalar yürütecek öğrencilerin hem çevresel farkındalıklarının hem de kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası projelerde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Erasmus+, TÜBİTAK ve eTwinning gibi programlardaki çalışmalarıyla eğitimdeki vizyonunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Okul, öğrencilerini yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda küresel ölçekte düşünen, üreten ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Okul Müdürü Fatih Aşkın, uluslararası projelerin öğrenciler için önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Her uluslararası proje öğrencilerimizin ufkunu genişleten yeni bir fırsattır. Hedefimiz; dünya ile entegre, üreten, sorgulayan ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi olarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projenin hazırlanmasında önemli katkı sağlayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Hülya Yücel de çalışmalarıyla başarının mimarlarından biri oldu. Okul yönetimi, proje hazırlık sürecindeki özverili çalışmaları nedeniyle Yücel'e teşekkür etti.

Elde edilen Erasmus+ başarısı, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nin uluslararası eğitim alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha ortaya koyarken, okulun Avrupa'daki eğitim iş birliklerini de daha ileriye taşıyacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.