Milyonlarca çalışan kamu görevlisinin ve emeklinin gözü kulağı Temmuz dönemi maaş düzenlemelerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri ve %7'lik toplu sözleşme zammının bir araya gelmesiyle, memur ve memur emeklilerinin nihai zam oranı %13,52 olarak netlik kazandı. En düşük memur maaşından meslek gruplarına kadar tüm kalemlerde yapılan kuruşu kuruşuna hesaplamalar kamuoyuyla paylaşıldı.

En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Lirayı Aşmış Durumda

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, aile yardımı ödeneği de dahil edildiğinde en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi. Görevdeki kamu personellerinin yanı sıra memur emeklilerini de kapsayan bu artışla beraber, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya ulaştı.

Meslek Gruplarına Göre Yeni Zamlı Maaş Listesi

Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde güncellendi:

Ünvanlar / Meslek Grupları Derece Ocak-Haziran Dönemi (TL) Yeni Temmuz Maaşı (TL) Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730 Profesör 1/4 135.089 153.208 Mühendis 1/4 96.211 109.185 Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779 Başkomiser 3/1 89.214 101.242 Polis Memuru 8/1 81.617 92.618 Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166 Öğretmen 1/4 73.368 83.254 Hemşire (Üniv. Mezunu) 5/1 74.770 84.845 Memur (Üniv. Mezunu) 9/1 64.397 73.070

Maaş Farkı Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Maaşlarını her ayın 15'inde alan devlet memurları, Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Ayın 1'i ile 14'ü arasında oluşan 14 günlük döneme ait maaş zam farklarının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takvimine göre kısa süre içerisinde hesaplara aktarılması öngörülüyor.