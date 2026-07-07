Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) Teknoloji Grubu Başkanı oldu. Aynı zamanda GSMA Yönetim Kurulu Üyesi olan Koç, 5 Ekim'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek Teknoloji Grubu toplantılarına da başkanlık edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün ve teknoloji mimarisi, şebeke evrimi, iş birliklerinin geliştirilmesi, küresel standartlar ve çalışma gruplarının koordinasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren GSMA Teknoloji Grubu, birlik bünyesinde önemli görevler üstleniyor.

"Türkiye'nin teknoloji vizyonunu küresel ölçekte temsil edeceğiz"

Görevlendirmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Ali Taha Koç, bu görevi hem Türkiye hem de Turkcell adına önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu görevi hem Türkiye'nin hem de Turkcell'in teknoloji vizyonunu küresel ölçekte temsil etmek adına çok önemli bir fırsat ve sorumluluk olarak görüyoruz. Turkcell'in 32 yıllık birikimini global ekosistemle paylaşmaya devam edeceğiz."

Koç, GSMA'nın mobil iletişim sektörünün ortak aklı ve en güçlü küresel platformlarından biri olduğunu belirterek, yapay zeka, güvenlik, otonom şebekeler ve yeni nesil bağlantı teknolojileri gibi alanlarda sektöre katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yeni Delhi'deki toplantılara başkanlık edecek

Dr. Ali Taha Koç, yeni görevi kapsamında 5 Ekim'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilecek GSMA Teknoloji Grubu toplantılarını yönetecek.

Toplantılarda mobil iletişim sektörünün teknoloji yol haritası, güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapılar, operatörler arası iş birliği ve küresel ölçekte birlikte çalışabilirliği artıracak başlıkların ele alınması planlanıyor.

Mobil teknolojilerin geleceğine yön veriyor

GSMA Teknoloji Grubu; yeni nesil şebeke mimarileri, ağ dilimleme (network slicing), bulut tabanlı teknolojiler, siber güvenlik, kullanıcı rızası yönetimi ve küresel ağ sertifikasyon süreçleri gibi alanlarda ortak standartların oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Grup ayrıca yapay zeka odaklı otonom ağ yönetimi, gelişmiş bulut altyapıları ve büyük teknoloji şirketleriyle yürütülen iş birlikleriyle mobil ekosistemin teknolojik dönüşümüne yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 5G'nin yaygınlaşması ve 6G hazırlıkları da grubun gündeminde yer alıyor.