Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde NATO üyelerini ağırlamaya hazır olduğunu ifade ederek, "Sahne Ankara'da kurulmuş durumda" dedi.

"Tehditler daha karmaşık hale geliyor"

Fidan, NATO'nun temel unsurunun kolektif savunma olmaya devam ettiğini ancak güvenlik ortamının önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekti.

Günümüzde tehditlerin çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldiğini vurgulayan Fidan, geleneksel savunma anlayışının bu yeni tabloyu yansıtmakta yetersiz kaldığını belirtti. Artık konuşlandırılabilir askeri kabiliyetlerin, savunma sanayi kapasitesinin ve operasyonel hazırlığın daha fazla önem taşıdığını ifade etti.

The stage is set in Ankara.



Under President Erdoğan’s leadership, Türkiye stands ready to welcome NATO members at a moment that will define the Alliance’s future.



The decisions taken in Ankara will not merely address immediate challenges — they will shape the Euro‑Atlantic… pic.twitter.com/YjAXXW2pD2 — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 7, 2026

"Daha güçlü Avrupa katkısı gerekli"

Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydeden Fidan, bu engellerin NATO'nun etkinliğini azalttığını ve krizlere müdahaleyi yavaşlattığını söyledi.

Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sunmasının zorunlu olduğunu belirten Fidan, Avrupa savunma girişimlerinin tüm NATO müttefiklerini kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

"Ankara Zirvesi yol gösterici olacak"

Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın değişen küresel güvenlik ortamına uyum sağlamasında önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara Zirvesi, İttifak'ı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısını uyumlu hale getirmede yönlendirecek. Türkiye'nin amacı; daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir NATO'dur."