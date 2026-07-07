Emmanuel Macron, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Macron ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılandı.

2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı

Ziyaret, Fransa-Suriye ilişkileri açısından tarihi bir önem taşıyor. Macron, 2009 yılından bu yana Suriye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, ziyaretinin amacının Suriye halkına Fransa'nın desteğini göstermek olduğunu belirtti.

"Barış ve istikrar için yeni bir sayfa açalım"

Macron paylaşımında, "Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, bölgesel diplomasi ve Suriye ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin geleceği açısından dikkatle takip ediliyor.