Giriş kapısını ve içerideki 6 ana vitrini tuzla buz eden hırsızlar, yaklaşık 20 parça tarihi mücevheri dakikalar içinde torbalara doldurarak kayıplara karıştı.

Alarm Çaldı Ama Olay Yerine İlk Temizlik Görevlisi Vardı!

Soygunun ardından ortaya çıkan detaylar ise ülkedeki güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, hırsızlar içeri girdiği an alarm ve güvenlik sistemlerinin tıkır tıkır çalıştığını doğruladı. Ancak asıl skandal, alarm sonrası yaşandı. Güvenlik şirketi durumu analiz edip reaksiyon gösterene kadar hırsızlar çoktan izini kaybettirmişti. Olay yerine polisten bile önce varan ilk kişi ise bir müze temizlik görevlisi oldu. Yetkililer, çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon euro (yaklaşık 214 milyon lira) olduğunu açıkladı.

Fransa Müzeleri Alarm Veriyor: Son Bir Yılın Soygun Bilançosu

Lalique Müzesi'nde yaşanan bu son olay münferit bir hırsızlık değil. Fransa'da son bir yıl içinde kültürel mirası hedef alan organize suç örgütleri, ülkenin en prestijli koridorlarını adeta mesken tuttu.

Paris Doğa Tarihi Müzesi Soygunu

Eylül 2025

Hırsızlar müzenin güvenlik duvarlarını aşarak yaklaşık 1,7 milyon dolar değerindeki altın külçelerini ve nadide altın numunelerini çaldı.

Louvre Müzesi Küresel Skandalı

Ekim 2025

Başkent Paris’in gözbebeği Louvre Müzesi'ne inşaat işçisi kılığına girerek sızan dört kişi, Fransız taç mücevherleri koleksiyonundan 8-9 tarihi parçayı dakikalar içinde odalardan çıkardı. Bu büyük operasyon ve sonrasındaki zafiyetlerin müzeye toplam maliyetinin 102 milyon doları (yaklaşık 4,7 milyar lira) bulduğu belirtiliyor.

Lalique Müzesi Baskını

Temmuz 2026

Kuzeydoğu Fransa'da yer alan ve 2011 yılından beri hizmet veren ünlü müzeden, alarm sistemine rağmen 4 milyon euro değerinde 20 parça mücevher çalındı.