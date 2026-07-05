ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Trump, söz konusu görüşmenin Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ardından Washington'da yapılmasının planlandığını belirtti.

"Netanyahu ile Çok İyi Anlaşıyoruz"

Netanyahu ile ilişkilerine değinen Trump, iki lider arasındaki iletişimin güçlü olduğunu ifade ederek, "Netanyahu ile çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor." açıklamasını yaptı.

Trump'tan İran Açıklaması

Açıklamasında İran ile yürütülen diplomatik sürece de değinen Trump, İran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini öne sürdü.

Trump, İran tarafının müzakere talebinde bulunduğunu iddia ederek, görüşmelere İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verildiğini söyledi.

"Müzakere Süreci Devam Edecek"

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz."

ABD Başkanı'nın açıklamaları, Washington yönetiminin İsrail ile ilişkileri ve İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin yeni değerlendirmeler olarak kamuoyuna yansıdı.