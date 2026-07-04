ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü kapsamında Güney Dakota eyaletinde gündeme dair değerlendirmede bulundu. Venezuela ve İran'a karşı yürütülen ABD askeri operasyonlara değinen Trump, 'Venezuela'yı bir günde yendik ve İran'ı yerle bir ettik. Anlaşmaya can atıyorlar, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki' dedi.

Trump açıklamasında, İran eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verildiğini de dile getirdi. Görüşmelerin cenaze sürecinin ardından yeniden başlayacağını kaydeden Trump, 'Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız' ifadelerini kullandı.