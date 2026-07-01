Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ünlü oyuncu Merve Dizdar, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanan ilk Türk oyuncu olarak sinema tarihine geçen Dizdar'ın yaklaşık 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

9 Haziran 2024 tarihinde iş insanı Cihan Ayger ile sade bir törenle dünyaevine giren başarılı oyuncunun ilk bebeğini beklediği belirtildi.

Merve Dizdar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Merve Dizdar ve Cihan Ayger çiftinin bebek heyecanı yaşadığı öğrenilirken, çiftin bebeğinin cinsiyetinin de belli olduğu ifade edildi. İddialara göre ünlü çift, bir erkek bebek bekliyor.

Merve Dizdar'ın hamilelik sürecine ilişkin henüz kendisinden resmi bir açıklama yapılmadı.