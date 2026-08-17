İTA Okulları emekçileri tarafından yayımlanan açıklamada, yaşanan mağduriyetin uzun süredir devam ettiği belirtilerek, "İki yıldır yapılan düzensiz ödemelerin sonunda çalışanlar olarak son iki ay ücretlerini alamadığımız bu kurumda, patron Köksal Yavuz tarafından Öğretmen Sendikası temsilcilerine verilen sözlere rağmen hala ödemelerimizin çoğunluğu yapılmadı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, haziran ayında maaşların gecikmeli olarak ödenmesinin ardından temmuz maaşlarının da geciktiği ve çalışanlara ödemelerin en geç 15 Ağustos'ta yapılacağının söylendiği aktarıldı. Ancak sendikanın açıklamasına göre bu tarihte de ödemelerin tamamı gerçekleştirilmedi.

Eğitim emekçileri, sorunların çözümü için daha önce defalarca yönetimle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müzakere kapılarını açık tuttuk, sendikamızı devreye soktuk, iyi niyet gösterdik. Ancak görüyoruz ki eğitimcinin kıymetli duruşunu, makul yaklaşımını zayıflık sanan bir patron zihniyetiyle karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Maaşlarımız eksiksiz ve zamanında yatırılmalı"

Öğretmen Sendikası açıklamasında, eğitim emekçilerinin maaşlarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, çalışanların emeklerinin karşılığını almasının bir lütuf değil, hak olduğu ifade edildi.

İTA Okulları emekçileri, maaş ödemelerinin düzensiz yapılmasının çalışanların ekonomik hayatını doğrudan etkilediğini belirterek, ücretlerin belirlenen tarihlerde yatırılmasını istedi.

Açıklamanın devamında, "Öğretmen boyun eğmez, öğretmen yalvarmaz, hakkı mücadelesinden dönmez. Lütuf değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz" denildi.

"Tüm haklarımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek"

Eğitim emekçileri, yaşanan sürecin yalnızca maaş ödemeleriyle sınırlı olmadığını savunarak çalışma koşullarına ilişkin de eleştirilerde bulundu. Açıklamada, kurumda görev yapan öğretmenlerin ve diğer çalışanların haklarının korunması çağrısı yapıldı.

İTA Okulları emekçileri, maaş ve diğer haklarının eksiksiz şekilde ödenmesi talebiyle mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Tüm haklarımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek" mesajını verdi.

Öte yandan açıklamada, okul yönetimine de çağrıda bulunularak öğretmenlerin emeğinin ve haklarının gözetilmesi istendi.