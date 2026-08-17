Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, taşınmaz ticareti yetki belgesi harcının sektörün daha geniş bir kesimini kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilmesinin hem emlak danışmanlarının hem de kamu yararına olacağını belirterek, “Taşınmaz harcı ya kaldırılmalı ya da daha adil ve ulaşılabilir bir seviyeye çekilmelidir. Böylece hem sektörümüz kayıtlı ve güçlü hale gelir hem de devletimiz önemli bir gelir potansiyeline kavuşur.” dedi.

Akçam, Türkiye’de yaklaşık 150 bin kayıtlı emlak danışmanının bulunduğunu, bunların 88 bin 572’sinin Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi sahibi olduğunu, yaklaşık 61 bin 428 emlak danışmanının ise vergi levhası ve oda kaydı bulunmasına rağmen henüz yetki belgesinin bulunmadığını ifade etti.

“Amacımız daha fazla işletmenin sisteme dahil olması”

Yetki belgesi uygulamasının sektörde güven, düzen ve kurumsallaşma açısından önemli olduğunu vurgulayan Akçam, uygulamanın daha ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Akçam, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz yetki belgesi sistemini destekliyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın güvenilir, kayıtlı ve denetlenebilir emlak danışmanlarından hizmet almasını önemsiyoruz. Ancak vergi levhası ve oda kaydı bulunan meslektaşlarımızın da uygun şartlarla bu sisteme dahil olmasını arzu ediyoruz.”

“2,5 milyar liralık önemli bir potansiyel var”

Yaklaşık 61 bin 428 yetki belgesiz işletmenin sisteme dahil olması halinde kamu açısından önemli bir gelir potansiyeli oluşabileceğine işaret eden Akçam, 40 bin liralık harç üzerinden yapılan teorik hesaplamanın yaklaşık 2,46 milyar liraya ulaştığını belirtti.

“Burada yaklaşık 2,5 milyar liralık bir potansiyelden söz ediyoruz. Elbette bu rakam, tüm işletmelerin aynı harç tutarına tabi olduğu varsayımına dayanan teorik bir hesaplamadır. Ancak bize önemli bir fırsatı gösteriyor. Daha makul bir harç sistemiyle daha fazla işletmenin yetki belgesi alması sağlanabilir ve devletimiz de ilave gelir elde edebilir.”

“Kayıtlı ekonomiyi birlikte büyütelim”

Emlak sektörünün kayıtlı ve kurumsal yapısının güçlendirilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu belirten Akçam, kamu ile sektör temsilcilerinin ortak bir çözüm geliştirebileceğini söyledi.

“Biz devletimizle karşı karşıya değiliz. Tam tersine, devletimizin kayıtlı ekonomiyi büyütme hedefini destekliyoruz. Talebimiz, sektörümüzün gerçekleri dikkate alınarak daha adil, makul ve sürdürülebilir bir model oluşturulmasıdır.”

Akçam, düzenlemenin tüketicilerin korunmasına da katkı sağlayacağını belirterek, yetki belgesi sahibi işletmelerin sayısının artmasının sektörde güven standardını yükselteceğini ifade etti.

“Çözüm için birlikte çalışmaya hazırız”

TEDB olarak Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüşmeye hazır olduklarını belirten Akçam, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 150 bin emlak danışmanımızın tamamının kayıtlı, yetkili ve denetlenebilir bir yapıda faaliyet göstermesini istiyoruz. Bunun için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Taşınmaz harcı ya kaldırılmalı ya da daha adil ve ulaşılabilir bir seviyeye çekilmelidir.”

Akçam, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim hedefimiz devletimizin gelirini azaltmak değil, artırmaktır. Meslektaşımızın yükünü hafifletirken devletimizin de kazanacağı bir model oluşturabiliriz. Devlet kazansın, esnaf kazansın, vatandaş kazansın. Bu anlayışla ortak bir çözüm üretilebileceğine inanıyoruz.”