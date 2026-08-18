Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak ve küresel pazardaki rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla kritik bir adıma imza attı. Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havalimanları arasındaki aktarma ve gümrük işlemlerini hızlandıran yeni uygulama, 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen devreye alındı.

Havalimanları Arası Aktarmaya 'Hızlı Hat' Kurgusu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, havayoluyla gönderilecek mikro ihracat kargolarının, yurt dışına çıkış yapacakları ana aktarma merkezlerine artık çok daha hızlı ve yalınlaştırılmış bir usulle ulaştırılacağı belirtildi. Bu sayede yurt dışı sevkiyatlarındaki bürokratik engeller ve bekleme süreleri en aza indirilecek.

Mikro İhracatçıya Hem Zaman Hem Maliyet Avantajı

Yeni sistemle birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli ihracatçılar ile kargo taşımacılığı yapan firmaların operasyonel yükü hafifleyecek. Düzenlemenin sağlayacağı başlıca avantajlar şunlar:

İşlem Sürelerinde Kısalma: Gümrükteki aktarma prosedürlerinin sadeleşmesiyle kargolar ana havalimanlarına beklemeden aktarılacak.

Operasyonel Maliyet Düşüşü: Lojistik süreçlerin hızlanması, kargo ve ihracat firmalarının nakliye giderlerini düşürecek.

Küresel Pazara Hızlı Erişim: Hızlı teslimat ihtiyacı duyan e-ihracat ve mikro ihracatçılar, uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü elde edecek.

Bakanlıktan Rekabetçilik Vurgusu

Açıklamanın son bölümünde, atılan bu adımın Türkiye'nin genel ihracat kapasitesine doğrudan ivme kazandıracağı vurgulanarak; "Ticaret Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemenin mikro ihracatçılarımız, kargo firmalarımız ve tüm ilgili paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.