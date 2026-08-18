Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklık ve savunma sanayii iş birliği tarihi bir boyuta taşındı. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama’nın ev sahipliğinde düzenlenen bağımsızlık resepsiyonunda duyurulan 48 adet milli muharip uçak KAAN mutabakatı, iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası oldu. Resepsiyona devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zirvesi adeta çıkarma yaptı.

Ankara'da Üst Düzey Katılımla 'Partnership Day 2026' Resepsiyonu

Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen programa; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldı. İstiklal Marşı ve Endonezya Milli Marşı ile başlayan törende ikili ilişkilerin askeri ve ekonomik boyutu masaya yatırıldı.

48 Adet KAAN İçin Mutabakata Varıldı

Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin gurur projesi olan 5. nesil savaş uçağı KAAN’a ilişkin dev gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Özellikle ülkemizin yerli ve millî olarak üretmekte olduğu beşinci nesil millî muharip savaş uçağı KAAN'ın Endonezya'ya 48 adet satışına yönelik vardığımız mutabakat, bu alandaki iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşımıştır."

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise Türk savunma şirketlerinin (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN) Endonezya'daki yapılanmalarına dikkat çekerek, KAAN tedariki ile iş birliğinin zirve noktasına ulaşacağını söyledi.

Savunma Devlerinden İHA ve Fırkateyn Hamlesi

Endonezya Büyükelçisi Purnama, iki ülke arasındaki savunma ortaklığının yalnızca hava platformlarıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Purnama; KAAN'ın yanı sıra KIZILELMA, TB3, AKINCI, ANKA, KAPLAN zırhlı araçları ve İstif sınıfı fırkateynler üzerinden kara, hava ve deniz alanında geniş bir iş birliği yürütüldüğünü vurguladı.

10 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi ve Filistin Mesajı

İki ülkenin ekonomik potansiyeline değinen Büyükelçi Purnama, liderler tarafından konulan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin henüz dörtte birinde olunduğunu belirterek ekonomik entegrasyonun hızlanması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Purnama, "İnsanlık her zaman siyasetin üzerinde tutulmalıdır. İslam dünyasının güçlü sesleri olarak Filistin halkının acılarını yeni normal olarak kabul edemeyiz" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" vizyonuna vurgu yaptı.

Program, Türkiye ve Endonezya'ya özgü geleneksel dans gösterileriyle son buldu.