Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile kamuda dev bir kadro değişimi yaşandı. Üst düzey bürokrasi, büyükelçilikler, bakanlıklar ve üniversiteleri kapsayan kararnamede en dikkat çeken gelişme ÖSYM Başkanlığı ile 9 üniversitedeki rektör atamaları oldu. Kararla birlikte birçok genel müdür görevden alınırken yeni büyükelçiler de belirlendi.

ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy Getirildi

Milyonlarca adayın gözünün çevrildiği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığında üst düzey değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı kararıyla ÖSYM Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

9 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı

Akademik kadrolarda da geniş çaplı bir yenilenmeye gidildi. Atama kararlarına göre 9 üniversiteye atanan yeni rektörler ve kurum yöneticisi şu şekilde listede yer aldı:

Düzce Üniversitesi: Prof. Dr. Nedim Sözbir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy

Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Balcı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz

Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Hamza Al

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Mütevelli Heyet Bşk.): Prof. Dr. Hüseyin Karaman

Kritik Ülkelerde Büyükelçiler Değişti

Dışişleri teşkilatında da önemli rotasyonlar gerçekleşti. Katar, İran ve Kuveyt başta olmak üzere kritik başkentlere yeni büyükelçiler atandı:

TOKİ, SGK ve Bakanlıklarda Görevden Almalar ve Atamalar

Bürokrasideki değişim rüzgarı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda da hissedildi:

TOKİ: Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, yerlerine Ahmet Kutluğ Gayretli ile Abdulvahap Afşin getirildi.

SGK: SGK Başkan Yardımcılığı görevine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı.

İçişleri Bakanlığı: Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Parlak, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına Eyüp Özdemir, Kaçakçılık İstihbarat (KİHBİ) Dairesi Başkanlığına ise Hüseyin Tekin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt ve Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü görevden alındı. Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Yiğiter Kara atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alındı. Yerine Sabire Firdes Terzi getirildi. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin atandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy Kimdir?

Aslen Ispartalı olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul Bayrampaşa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde matematik alanında alan Ersoy, 2012’de doçent, 2017’de ise profesör unvanını kazandı. Akademik kariyeri boyunca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı gibi birçok kritik idari görev üstlendi. 2022 yılından bu yana ÖSYM Başkanlığı görevini sürdüren Ersoy, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.