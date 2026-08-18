Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik konseptinde tarihi bir dönüm noktası oluşturacak dev düzenleme yasalaştı. PKK/KCK terör örgütünün fiilen varlığına son vermesi ve elindeki tüm silah ile mühimmatı güvenlik güçlerine teslim etmesi şartına bağlanan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; örgüt üyeliği ve faaliyetleri kapsamındaki soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerine dair kritik maddeler içeriyor.

Yasanın Devreye Girmesi İçin MGK Onayı ve Resmi Gazete Şartı

Yeni kanunun uygulanabilmesi için ilk ve en önemli şart; terör örgütünün fiili varlığını sonlandırdığının devletin güvenlik birimlerince tespit edilmesi olacak. Bu tespit, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de ilan edildikten sonra yasal süreçler resmen işletilmeye başlanacak.

Hangi Suçlar Kapsam Dışında Kaldı? Kasten Öldürmeye Erteleme Yok

Düzenlemenin sınırları son derece net çizildi. Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenmiş olan:

Kasten öldürme suçları,

1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen ve müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren ağır suçlar,

kesinlikle kanun kapsamının dışında bırakıldı. Bu suçları işleyenler düzenlemeden hiçbir şekilde yararlanamayacak.

Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazlar 5 ile 10 Yıl Ertelenecek

Kapsam dahilindeki diğer suçlar için hapis cezası üst sınırına göre kademeli bir erteleme mekanizması kuruldu:

15 Yıl ve Altı Cezalar: Üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarda dava süreçleri ve kesinleşmiş cezaların infazı 5 yıl süreyle ertelenecek.

15 Yıl Üzeri ve Müebbet Cezalar: 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanacak.

Erteleme dönemi boyunca zaman aşımı işlemeyecek. Şüpheli veya sanıklar erteleme kararlarına karşı 2 hafta içinde sulh ceza hâkimliklerine veya ilgili mahkemelere itiraz edebilecek. Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde süreç kaldığı yerden devam edecek; yeni bir suç işlenmezse ceza infaz edilmiş sayılacak.

Tutukluluk Durumları Yeniden Değerlendirilecek

Soruşturma veya kovuşturması ertelenen dosyalar kapsamında tutuklu bulunan ya da adli kontrol tedbiri uygulanan kişilerin durumları, yetkili mahkemelerce baştan ele alınacak. Koşulları sağlayanlar hakkında tahliye veya tedbir kaldırma kararları verilebilecek. Üst mahkemelerde (istinaf veya temyiz) bulunan dosyalar ise bozma kararıyla ilgili mahkemelerine iade edilecek.

Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki 'Süper Kurul' Yönetecek

Yasanın sahadaki ve adliyelerdeki tüm yansımalarını takip etmek amacıyla üst düzey bir kurul oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı liderliğindeki kurulda şu isimler yer alacak:

Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Millî Savunma Bakanları

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri

Kurul, yürütülen çalışmalar hakkında TBMM'yi düzenli olarak bilgilendirecek. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bünyesinde süreci anlık izlemek üzere özel bir İzleme Komisyonu kurulacak.

Silahlar Kayıt Altına Alınacak: Başvuru İçin 6 Aylık Kritik Süre

Örgüt mensuplarının teslim ettiği ya da yerini bildirdiği tüm silah, mühimmat, patlayıcı madde ve askeri teçhizat İçişleri ve Millî Savunma bakanlıklarının belirleyeceği esaslara göre envantere geçirilip kayıt altına alınacak.

Düzenlemenin getirdiği haklardan faydalanmak isteyen kişilerin, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde Cumhuriyet başsavcılıklarına veya yetkili kurumlara yazılı başvuruda bulunması gerekecek. Yasa, yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girdi.