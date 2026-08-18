Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin “evet” oyuyla kabul edilen düzenlemenin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan'dan Milli Dayanışma Yasası mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Meclis'te geniş bir mutabakatla kabul edilen yasanın hayırlı olmasını dileyerek, sürece katkı sunan siyasi aktörlere ve devlet kurumlarına teşekkür etti.

Erdoğan mesajında, “Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yasanın kabul sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Grubu'na, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grubu'na ve yapıcı tutum sergileyen diğer siyasi parti grupları ile milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, devlet kurumları ve görevlilerinin katkılarını da vurguladı.

“Süreci titizlikle yönetmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin de mesaj verdi. Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerinin dikkate alınacağını belirten Erdoğan, sürecin kanunun belirlediği zemin çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti.

Erdoğan, ilgili kurum ve kurulların riyasetinde sürecin aynı samimiyet ve titizlikle yönetilmeye devam edileceğini kaydetti.

Milli Dayanışma Yasası 467 oyla kabul edilmişti

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 467 “evet” oyuyla kabul edilmişti.

Yasa, PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların faaliyetleri kapsamında veya lehine işlenen suçlara ilişkin geçici düzenlemeler içeriyor. Kabul edilen düzenlemeye göre soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş cezaların infazı, suçun niteliği ve ceza miktarına bağlı olarak 5 ya da 10 yıl süreyle ertelenebilecek.

Milli Dayanışma Yasası sonrası süreçte ne olacak?

Kanunun uygulanmasına ilişkin süreçte belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Düzenlemenin ilk maddesine göre, işlemlerin başlayabilmesi için PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiilî varlıklarına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan silah ile mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartı aranacak.

Bu tespitin daha sonra Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunda öngörülen uygulama süreci başlayacak ve 6 aylık başvuru süresi devreye girecek.