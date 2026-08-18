Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilişkilendirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, TBMM’de 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen düzenlemenin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek, kanunun Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan’dan destek verenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında yasanın kabul edilmesinde katkısı bulunan siyasi isim ve gruplara teşekkür etti. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Grubu ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkürlerini iletti.

AK Parti Grubu’nda yer alan milletvekillerine de teşekkür eden Erdoğan, farklı siyasi çizgilerde bulunmasına rağmen yapıcı yaklaşım sergileyen siyasi parti grupları ve milletvekillerinin katkılarını da takdir etti.

“Süreci aynı samimiyet ve titizlikle sürdüreceğiz”

Erdoğan, sürecin bugüne kadar sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sunan devlet kurumları ve görevlilerine de teşekkür ederek, çalışmaların bundan sonraki aşamada kanunun ortaya koyduğu hukuki zemin doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun tamamının hassasiyetlerinin gözetileceğini vurgulayan Erdoğan, sürecin ilgili kurum ve kurulların koordinasyonunda aynı samimiyet ve titizlikle yürütüleceğini ifade etti.