Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre liderlerin görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan’dan İran-ABD gerilimine diplomasi çağrısı

Görüşmede İran ile ABD arasında yaşanan gerilim de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut sorunların çözümünde diplomasiden mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanılması gerektiğini belirtti.

Görüşmelerin devam etmesini temenni ettiklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlere destek vermeyi sürdüreceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gazze gündemi: “Kalıcı barış ve yeniden imar”

Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze’deki gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinin arttığına dikkat çekti.

Türkiye’nin bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Gazze’nin yeniden imarına yönelik atılacak adımlara da destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Görüşmede bölgesel istikrarın sağlanması ve mevcut krizlerin diplomatik yollarla çözülmesinin önemine de dikkat çekildi.