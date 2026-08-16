MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın 29 Temmuz’da İstanbul Sarıyer’deki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada ilk bulgular ortaya çıktı.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön otopsi raporunda, 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğu değerlendirildi. Kaşıkçı’nın bilinen kronik bir rahatsızlığının bulunmadığı da belirtildi.
Yaklaşık 14-15 saat önce hayatını kaybetmiş
Kaşıkçı’dan uzun süre haber alamayan iş ortağı Mikail B.’nin eve gitmesinin ardından ünlü şefin cansız bedeni bulunmuştu.
Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemelerde, Kaşıkçı’nın ölümünün kendisinin bulunmasından yaklaşık 14-15 saat önce gerçekleştiği değerlendirildi.
Ön otopsi raporundaki bulgular ölüm nedeninin kalp krizi olduğuna işaret etse de kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak nihai raporla netleşmesi bekleniyor.