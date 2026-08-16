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Ön otopsi raporundaki bulgular ölüm nedeninin kalp krizi olduğuna işaret etse de kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak nihai raporla netleşmesi bekleniyor.

Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemelerde, Kaşıkçı’nın ölümünün kendisinin bulunmasından yaklaşık 14-15 saat önce gerçekleştiği değerlendirildi.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön otopsi raporunda, 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğu değerlendirildi. Kaşıkçı’nın bilinen kronik bir rahatsızlığının bulunmadığı da belirtildi.

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