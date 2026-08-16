Ses sanatçısı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. 26 Eylül 2025’te meydana gelen olayın ardından yürütülen soruşturmada, dosyaya giren yeni ses kayıtları dikkat çekti.

Olayla ilgili tutuklu bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmelerinin, soruşturmanın kapsamını genişletebilecek yeni detaylar içerdiği öne sürüldü.

Güllü’nün kızı hakkında şok iddia

Sabah’ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren ses kayıtlarında Gülter’in nişanlısı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu öne sürülen özel görüntüleri yaymakla ilgili ifadeler kullandığı iddia edildi.

Gülter’in bir arkadaşıyla yaptığı öne sürülen telefon görüşmesinde, nişanlısına ait mahrem görüntülerden söz ederek, “Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

"Şantaj?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Dosyaya yansıdığı belirtilen konuşmanın devamında ise şantaj iddiasıyla ilgili ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

Gülter’in “Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum” dediği, karşı tarafın ise bu sözlerin ardından “Şantaj?” diye sorduğu iddia edildi. Gülter’in bu soruya “Severiz” şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Ses kayıtları inceleniyor

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dosyaya giren yeni ses kayıtları, emniyet ve savcılık birimleri tarafından inceleniyor. Kayıtların içeriği ve iddiaların soruşturmanın seyri açısından taşıdığı önem, yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Soruşturma devam ederken, ses kayıtlarında yer aldığı öne sürülen ifadelerin hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği ve dosyaya etkisinin ne olacağı da yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.