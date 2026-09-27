Cansu Dere’nin televizyon ekranlarına dönüşü için yeni bir proje gündemde. Oyuncunun, Medyapım imzalı Mavi Orkide dizisinde başrol üstlenmesinin planlandığı bildirildi. NOW’da yayınlanması beklenen yapımın senaryo ekibinde Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yer aldığı belirtiliyor.

Dere’nin dizide hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı. Hikaye, diğer oyuncular ve yayın tarihiyle ilgili ayrıntılar da netleşmeyi bekliyor. Bu nedenle proje hazırlığını, dizinin yayın takvimi kesinleşmiş gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Ezel, Anne ve Şahsiyet gibi yapımlarda rol alan Cansu Dere, son televizyon dizisi Sadakatsizin ardından yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.