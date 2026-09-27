Emniyet Teşkilatı Sendikası, teşkilatta yaşanan ekonomik ve özlük sorunlar ile son dönemde art arda yaşanan polis intiharlarına dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakacaklarını açıkladı. Sendikanın açıklamasında, son günlerde peş peşe yaşanan polis intiharlarına dikkat çekilerek mevcut tablonun artık görmezden gelinemeyeceği belirtildi.

Polislerin ekonomik sorunlarının yanı sıra ağır çalışma koşulları, mobbing iddiaları, özlük hakları, emeklilikte yaşanan gelir kaybı ve ücret adaletsizliği gibi sorunların da uzun süredir çözüme kavuşturulmadığını savunan sendika, taleplerinin karşılanmasını istedi.

Sendika ayrıca 3600 ek gösterge, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın sorunlarının çözülmesi, eşit işe eşit ücret ve Emniyet Meslek Kanunu gibi başlıklarda düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamanın ardından gözler 28 Eylül Pazartesi günü yapılacağı duyurulan iş bırakma eylemine çevrildi.