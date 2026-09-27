Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarının ardından basın açıklaması yaptı. Fidan, Türk heyetinin Genel Kurul kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirterek, Filistin ve Gazze'nin temaslarının ana gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

Fidan: Filistin konusu başlıca gündem maddemizdi

Fidan, BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği 40'tan fazla ikili görüşme ve çok taraflı toplantıda bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Filistin meselesinin temaslarda önemli bir yer tuttuğunu belirten Fidan, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Filistin gündemiyle toplantı gerçekleştirildiğini aktardı.

Fidan, Türk heyetinin katıldığı toplantılarda Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin yanı sıra İsrail'in işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdiklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı da Fidan'ın BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslarında Filistin, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

"İsrail'in uluslararası yalnızlaşması giderek artıyor"

İsrail'in Gazze'deki politikalarına ilişkin konuşan Fidan, uluslararası toplumun tepkilerinin uygulanabilir politikalara dönüştürülmesinin ciddi bir diplomatik çalışma gerektirdiğini belirtti.

Fidan, şöyle konuştu:

"İsrail'in uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda."

Türkiye'nin ortakları ve müttefikleriyle diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirten Fidan, amaçlarının Gazze'deki insani dramın sona ermesi, insani yardım imkanlarının artırılması ve Filistinlilerin gelecek kaygısı yaşamamasının sağlanması olduğunu söyledi.

Gazze Barış Planı ve Hürmüz Boğazı görüşüldü

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde iki başlığın öne çıktığını belirtti.

Bunlardan ilkinin Gazze Barış Planı'nın karşılaştığı sorunlar ve İsrail'in tutumu olduğunu söyleyen Fidan, diğer başlığın ise Körfez'de devam eden gerilim olduğunu aktardı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel barış vizyonunu, Gazze'deki sorunlara ilişkin yaklaşımını ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılmasına yönelik çözüm önerilerini görüşmelerde sunduğunu ifade etti.

"Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda çabalar sürüyor"

İran ile ABD arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğünü söyledi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bir teklif sunduğunu belirten Fidan, ABD'nin bu teklife ilişkin ilk tepkileri hakkında da bilgi aldıklarını aktardı.

Fidan, diplomatik çabaların devam etmesinin olumlu olduğunu, ancak henüz sonuç alınamadığını belirterek, çatışma ortamının yeniden başlamaması ve diplomatik zeminde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı

Fidan, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığının geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik bir politika ortaya koyduğunu belirten Fidan, özellikle Sincar'daki PKK ve bağlantılı grupların silahsızlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Fidan, Irak'ın terör ve silahlı gruplarla mücadeleye ilişkin yol haritasının hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin Başika Üssü'ndeki askeri varlığını kademeli olarak azaltmaya ve sonlandırmaya yönelik adımlar atabileceğini ifade etti.

Mekke İttifakı için yeni dönem

Fidan, Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecine ilişkin de bilgi verdi. Genel sekreterlik için Pakistan tarafından bir aday önerildiğini belirten Fidan, adayın üye ülkeler tarafından kabul edilmesinin ardından göreve başlamasının beklendiğini söyledi.

Fidan, diğer kadrolara ilişkin çalışmaların da genel sekreterin göreve başlamasının ardından tamamlanmasının planlandığını ifade etti.