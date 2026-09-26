Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan İlkay Gündoğan’ın takımdaki geleceği ciddi biçimde tartışılmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı forma altında beklenen süreyi alamayan ve performansıyla eleştirilerin odağında yer alan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Suudi Arabistan Ekipleri Takipte, İlkay Süre İstiyor
Kariyerinin son döneminde düzenli forma giymek isteyen tecrübeli futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı iddia ediliyor:
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Ayrılık Sebebi: Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası ritim bulmakta zorlanan İlkay'ın, kadro rotasyonunda geriye düşmesi sebebiyle oynayabileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı.
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Körfez Kulüpleri Devrede: Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki oyuncuyla Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra MLS ve İtalya ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.
Başkan Dursun Özbek'ten Sinyal: "Karar Okan Buruk'un"
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen sponsorluk imza töreninde konuya değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kararı teknik heyete bıraktı:
"İlkay Gündoğan, önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini benim bizzat bulunduğum yönetim yapmıştır. Çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam, Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım."
İstanbul'da Aileye Çirkin Saldırı İddiası
Transfer ve forma tartışmaları sürerken, İlkay Gündoğan'ın ailesinin yaşadığı talihsiz olay bardağı taşıran son damla oldu:
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AVM'de Sözlü Saldırı: Deneyimli futbolcunun eşi Sara Gündoğan ve oğlu Kais’in İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde gezerken kimliği belirsiz kişilerin sözlü tacizine uğradığı iddia edildi.
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Kulübe Çağrı: Olay sırasında küçük Kais'in korkudan ağladığı, Sara Gündoğan'ın ise büyük panik yaşayarak hemen Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiği ifade edildi. Bu olayın da oyuncunun Türkiye'den ayrılma fikrini hızlandırdığı kaydedildi.