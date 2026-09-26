Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan İlkay Gündoğan’ın takımdaki geleceği ciddi biçimde tartışılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılı forma altında beklenen süreyi alamayan ve performansıyla eleştirilerin odağında yer alan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Kariyerinin son döneminde düzenli forma giymek isteyen tecrübeli futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı iddia ediliyor:

Körfez Kulüpleri Devrede: Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki oyuncuyla Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra MLS ve İtalya ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen sponsorluk imza töreninde konuya değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kararı teknik heyete bıraktı:

"İlkay Gündoğan, önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini benim bizzat bulunduğum yönetim yapmıştır. Çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam, Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım."