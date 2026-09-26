İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'na ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprü, kendi dilidir. Türkçe; Orhun Yazıtları'ndan Yunus Emre'ye, Dede Korkut'tan bugünümüzün kalemine uzanan büyük bir medeniyet birikimini taşıyor. Sevinçlerimizi, acılarımızı, türkülerimizi ve hikayelerimizi yüzyıllar boyunca aynı dilin içinde yaşattık. Bugün bize düşen, Türkçemizin zenginliğini korumak; onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun' açıklamasında bulundu.