Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KRT yayınında gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin soruları yanıtladı. Seçimde aday olacağını ifade eden Erbakan, partisinin 2023’te aldığı karara işaret etti.

Erbakan, “Bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin siyasi ve mantık açısından çok uygun olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

2023 seçimlerinde ne olmuştu?

Yeniden Refah Partisi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kendi adayıyla yarışa girme hazırlığı yapmıştı. Fatih Erbakan’ın seçmenler tarafından aday gösterilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru da kabul edilmişti.

Ancak parti, AK Parti ile yapılan görüşmelerin ardından Cumhur İttifakı’na katılma kararı aldı. Bunun üzerine Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylık sürecini sonlandırdı. Yeniden Refah Partisi ise milletvekili seçimlerine kendi amblemi ve adaylarıyla, Cumhur İttifakı çatısı altında girdi.

Erbakan’ın son açıklaması, partisinin gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2023’teki gibi başka bir aday lehine çekilmek istemediğini gösteriyor.