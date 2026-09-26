Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir fabrikada 7,5 metre yükseklikten düşen işçi yaşamını yitirdi. 75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Hikmet S. (52), henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hikmet S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hikmet S'nin cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.