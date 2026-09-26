Yapay zekanın hızla gelişmesi, güvenlik tartışmalarını da büyütüyor. Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, NBC News’in Meet the Press programına verdiği röportajda teknolojinin kötüye kullanılmasının doğurabileceği sonuçlara ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Gates, yapay zekanın “1 milyar kişinin ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü” olduğunu söyledi. Sözleri, böyle bir olayın yaşanacağı yönünde bir tahmin değil; kötü niyetli kullanımın yaratabileceği riske ilişkin bir değerlendirmeydi.

Gates neden yasal düzenleme istiyor?

Şirketlerin kendi güvenlik kurallarını belirlemesinin yeterli olmayacağını söyleyen Gates, yasa yapıcıların ve ilgili kurumların sürece dahil olması gerektiğini belirtti. Güvenlik önlemleri ile denetimin zorunlu hale getirilmesini isteyen Gates, bu adımların yapay zeka çalışmalarını ciddi ölçüde yavaşlatmayacağını savundu.

Gates, daha önce yayımladığı yazıda da yapay zekanın siber saldırılarda ve tehlikeli hastalık etkenlerinin geliştirilmesinde kötüye kullanılabileceğine dikkat çekmişti.