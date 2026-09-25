Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 18 Eylül'de satışa sunuldu. Ancak modellerin piyasaya çıkmasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen bazı kullanıcılar ekranlarında ortaya çıkan renkli dikey çizgilerden şikayet etmeye başladı.

Yeni iPhone'larda ekran şaşkınlığı

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde iPhone 18 Pro ekranında yukarıdan aşağıya uzanan yeşil ve pembe çizgiler görülüyor. Bazı kullanıcılar ise cihazı sıfırlamalarına rağmen sorunun devam ettiğini öne sürüyor.

Bazı kullanıcıların Apple ile iletişime geçtikten sonra cihazlarının değiştirildiğini iddia ettiği de aktarıldı. Ancak bildirilen vakaların sayısı henüz net değil. Bu nedenle yaşananların belirli bir üretim grubuyla, ekran bileşenleriyle ya da daha geniş kapsamlı bir donanım problemiyle bağlantılı olup olmadığı şu aşamada bilinmiyor.

Her yeşil çizgi iddiası gerçek olmayabilir

İddiaların tamamının doğrulanmış olmadığı da dikkat çekiyor. Teknoloji yayınları tarafından incelenen bazı görüntülerde çizginin ekran üzerindeki simgelerin arkasından geçmesi gibi ayrıntılar nedeniyle görüntünün manipüle edilmiş olabileceği değerlendirmeleri yapıldı.

Buna karşılık, en az bir videonun gerçek bir ekran sorununu gösteriyor olabileceği ve görüntüdeki çizgilerin ekran arızalarında görülen yapıyla uyumlu olduğu belirtildi. Ancak cihazın daha önce darbe veya baskıya maruz kalıp kalmadığı da bilinmiyor.

Apple'dan henüz resmi açıklama yok

Şu ana kadar Apple, iPhone 18 Pro modellerindeki yeşil, pembe veya kırmızı çizgi iddialarını yaygın bir ekran sorunu olarak doğrulamadı. Dolayısıyla mevcut şikayetler, ağırlıklı olarak sosyal medyada paylaşılan sınırlı sayıdaki kullanıcı bildirimlerinden oluşuyor.

Yeni modellerde ekran sorununun gerçekten yaygın bir probleme dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.