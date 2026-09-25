Mercedes’in planı kapsamında çalışanların çalışma süreleri, ücret dışı ödemeler ve bazı yan haklara ilişkin değişiklikler değerlendiriliyor. Gündemdeki seçenekler arasında, ücretlerde artış yapılmadan haftalık çalışma süresinin 35 saatten 40 saate çıkarılması da bulunuyor.

Şirket yönetimi, maliyetlerin yeterince düşürülememesi halinde Almanya’daki bazı üretim tesislerinin geleceğinin risk altında olabileceğine dikkat çekiyor. Mercedes Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, Almanya’daki bir binek otomobil fabrikası ile bir güç aktarma organları tesisinin kapanma ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Öte yandan Mercedes yönetimi ile çalışan temsilcileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Şirketin hedefi, maliyetleri azaltırken Almanya’daki üretim tesislerinin rekabet gücünü korumak.

Almanya, Mercedes-Benz'in üretim ağında önemli bir yere sahip olurken, şirket son dönemde özellikle maliyet baskısı ve küresel otomotiv sektöründeki dönüşüm nedeniyle üretim süreçlerinde tasarruf tedbirlerini artırıyor.