Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancayla vurulan Deniz Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Feridun Çelik Mahallesi'ndeki bir su deposunda meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Aydın ile aralarında husumet bulunan S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma silahlı saldırıya dönüştü

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., tabancayla Deniz Aydın'a ateş etti. Aydın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.