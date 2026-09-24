Mansur Yavaş'ın ardından 8 ilçe belediye başkanının daha CHP'den istifa etmesiyle Ankara'da CHP'nin elinde yalnızca Yenimahalle ve Etimesgut belediyeleri kaldı. Yenimahalle Belediyesi'nde ise bugün kritik bir toplantı yapılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, belediye yönetimi içerisinde CHP'den ayrılma konusunda değerlendirme yapılacak.

"HENÜZ VERİLMİŞ BİR KARAR YOK!"

Kulislerde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın CHP'den istifa edebileceği iddiası gündeme gelirken, Yaşar cephesinden henüz kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Yaşar, bugün kendisine yöneltilen istifa iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Henüz verilmiş bir karar yok” ifadelerini kullandı.

CHP'DE KALAN İLÇE 1'E DÜŞECEK!

Yenimahalle Belediyesi'nde bugün yapılacak toplantının ardından gözler Fethi Yaşar'ın vereceği karara çevrilecek. Yaşar'ın CHP'den ayrılması halinde Ankara'da CHP'nin elinde kalan ilçe belediyesi sayısı da bire düşecek.