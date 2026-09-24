İş dünyasındaki girişimleri ve işletmecilik alanındaki deneyimiyle tanınan Emre Yalçınkaya, siyaset arenasına adım attı. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan Yalçınkaya, Anahtar Parti’de önemli bir göreve getirildi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından tebliğ edilen atamayla Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yalçınkaya, yeni görevinde Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver’in yardımcısı olarak çalışmalar yürütecek.

İşletmecilik alanındaki deneyimini siyaset çalışmalarına taşıması beklenen Yalçınkaya’nın; kültür, sanat ve turizm politikalarının geliştirilmesine yönelik parti çalışmalarında görev alacağı belirtildi.

Genç ve dinamik profiliyle dikkat çeken Yalçınkaya, bugüne kadar iş dünyasında edindiği girişimcilik ve yönetim tecrübesini yeni görevinde değerlendirecek.

Emre Yalçınkaya’nın Anahtar Parti’de üstlendiği yeni görev, siyaset ve iş dünyasında da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.