Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Motorinin litre fiyatına dün gece 5 lira 57 kuruş indirim yapılmıştı. Yapılan bu indirimin ardından motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Böylece sürücüler, 5,57 TL'lik indirimin ardından kısa süre içerisinde yeni bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacak.

Zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatı il ve dağıtım şirketlerine göre yeniden değişecek. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada yeni bir değişiklik beklenmiyor.