Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Motorinin litre fiyatına dün gece 5 lira 57 kuruş indirim yapılmıştı. Yapılan bu indirimin ardından motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Böylece sürücüler, 5,57 TL'lik indirimin ardından kısa süre içerisinde yeni bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacak.

Vatandaşlık maaşında yeni detay: Yardımlar ile göre değişecek mi?
Vatandaşlık maaşında yeni detay: Yardımlar ile göre değişecek mi?
İçeriği Görüntüle

Zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatı il ve dağıtım şirketlerine göre yeniden değişecek. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada yeni bir değişiklik beklenmiyor.

Muhabir: Melisa Sapaz