İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet müdürlerine talimat verdi.

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Bakan Çiftçi, okulların güvenlik risklerinin tek tek değerlendirilmesini ve okul çevrelerinde kapsamlı denetim yapılmasını istedi. Öğrencilerin okula geliş-gidiş güzergahlarının yanı sıra metruk yapılar, park ve bahçeler ile şüpheli hareketlilik de yakından takip edilecek.

Çiftçi, emniyet müdürlerine verdiği talimatta şu ifadeleri kullandı: “Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.”

Muhabir: Haber Merkezi