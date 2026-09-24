İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet müdürlerine talimat verdi.

Bakan Çiftçi, okulların güvenlik risklerinin tek tek değerlendirilmesini ve okul çevrelerinde kapsamlı denetim yapılmasını istedi. Öğrencilerin okula geliş-gidiş güzergahlarının yanı sıra metruk yapılar, park ve bahçeler ile şüpheli hareketlilik de yakından takip edilecek.

Çiftçi, emniyet müdürlerine verdiği talimatta şu ifadeleri kullandı: “Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.”