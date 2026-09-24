Dünya ticaretinin yaklaşık %80’inin gerçekleştiği denizler, gezegenimizin ekonomik ve ekolojik can damarı olmaya devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen Dünya Denizcilik Günü, 24 Eylül Perşembe günü deniz emniyeti, sürdürülebilir taşımacılık ve çevre bilinci temalarıyla idrak ediliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ise stratejik boğazları, güçlü ticari filosu ve tarihe altın harflerle yazılmış denizcilik geçmişiyle bu küresel vizyonun en kritik aktörleri arasında yer alıyor.

Mavi Vatan’ın Kökleri: Çaka Bey’den Akdeniz’i Türk Gölü Yapan Deniz Kartallarına!

Türklerin denizcilik tarihi, 1081 yılında Çaka Bey’in İzmir’de kurduğu ilk Türk donanmasıyla başladı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin de kuruluş yılı olarak kabul edilen bu tarih, Anadolu topraklarının denizle buluşmasının ilk simgesi oldu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Türk denizciliği altın çağını yaşadı. Barbaros Hayreddin Paşa önderliğinde 1538 yılında kazanılan Preveze Deniz Zaferi, Haçlı donanmasına karşı elde edilen muazzam bir askeri deha örneği olarak Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirdi. Turgut Reis, Oruç Reis, Salih Reis ve Piyale Paşa gibi büyük kaptan-ı deryalar, modern deniz harp taktiklerinin temelini atan stratejiler geliştirdi.

Piri Reis Ve Seydi Ali Reis: Kartografya Ve Coğrafyada Çığır Açan Türk Eserleri!

Türklerin dünya denizciliğine katkısı yalnızca askeri zaferlerle sınırlı kalmadı; bilim, haritacılık ve navigasyon alanında da dünya literatürüne yön verdi:

Piri Reis ve Eşsiz Dünya Haritası: 1513 yılında ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritası ve kaleme aldığı "Kitab-ı Bahriye" (Denizcilik Kitabı), dönemin Ege ve Akdeniz kıyılarına dair en detaylı navigasyon ve coğrafya rehberi kabul edilir.

Seydi Ali Reis ve Mir'atü'l-Memalik: Hint Deniz Seferleri sırasında edindiği tecrübelerle "Mir'atü'l-Memalik" (Memleketlerin Aynası) ve astronomik denizcilik rehberi "Kitâb ül-Muhît" eserlerini yazarak Hint Okyanusu navigasyonuna devasa katkılar sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Ne Görüştü? İçeriği Görüntüle

Kâtip Çelebi ve Tuhfetü'l-Kibar: "Tuhfetü'l-Kibar fî Esfâri'l-Bihâr" eseriyle Osmanlı deniz harp tarihini ve teşkilatlanmasını kayıt altına aldı.

Çanakkale Ve Muavenet-i Milliye: Dünya Askeri Denizcilik Literatürünü Değiştiren Hamleler!

1915 Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Nusret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu’na döşediği 26 mayın, Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışan dönemin en zırhlı müttefik donanmasını püskürterek dünya harp tarihinin seyrini değiştirdi.

Yine Çanakkale Savaşları sırasında Yüzbaşı Ahmet Saffet yönetimindeki Muavenet-i Milliye muhibbinin (torpido botu), devasa İngiliz zırhlısı Goliath'ı batırması, küçük gemilerin büyük zırhlılara karşı küçük torpido taktikleriyle elde edebileceği başarıyı tüm dünya askeri doktrinlerine kanıtladı.

Modern Dönemde Türkiye: Küresel Deniz Ticareti Ve Çevre Emniyeti!

Günümüzde Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sağladığı stratejik haklarla İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda küresel deniz trafiğinin güvenliğini kesintisiz şekilde sağlamaktadır.

Ayrıca Türkiye;

Gemi İnşa ve Tersanecilik: Özellikle elektrikli/hibrit feribotlar, balıkçı gemileri ve askeri gemi (MİLGEM) inşasında dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır.

Çevre Emniyeti ve Mavi Vatan: Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de hem deniz ekosisteminin korunması hem de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun şekilde savunulmasında kararlı adımlar atmaktadır.

24 Eylül Dünya Denizcilik Günü vesilesiyle, denizlerde emniyetli seyir sağlayan tüm denizcilerimize şükran sunulurken, tarihten geleceğe iz bırakan Türk denizcileri de saygıyla anılıyor.