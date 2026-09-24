Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki tarihi Gotham Hall’da düzenlenen özel buluşmada Türk-Amerikan ve Müslüman toplumunun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. TASC, UID, MÜSİAD ve USCMO iş birliğiyle gerçekleştirilen salondaki coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, küresel vicdan, kültürel koruma ve Müslüman karşıtlığıyla mücadele konularında stratejik mesajlar verdi.

"Hudutları Aşan Büyük Bir Kardeşlik Var"

Amerika'nın dört bir yanından gelen vatandaşlara ve soydaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu buluşmanın sadece bir toplantı değil, köklü bir mirasın göstergesi olduğunu vurguladı. Salondaki atmosferin pasaportların ve coğrafyaların ötesinde bir bağ oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, Hazreti Peygamber'in "Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz" hadis-i şerifini hatırlattı.

Erdoğan, ABD'deki Türk ve Müslüman varlığının bilimden iş dünyasına, sağlıktan hukuka kadar her alanda devasa bir kurumsal kapasiteye ulaştığını belirterek, Prof. Dr. Aziz Sancar gibi isimlerin insanlığa sunduğu katkılardan gurur duyduklarını dile getirdi.

"Entegrasyona 'Evet', Asimilasyona 'Hayır' Diyoruz"

Dünyada yükselen yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçmen politikaları konusunda Batı merkezli yaklaşımları eleştirdi. Çocukların ve gençlerin kendi ana dillerini ve kültürlerini korumalarının uyum sürecine engel teşkil etmediğini belirten Erdoğan, konuşmasında şu kritik vurguyu yaptı:

"Bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkar etmesini beklemek kabul edilemez. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona 'evet', asimilasyonun her çeşidine 'hayır' diyoruz."

"Kendimizi Hiçbir Zaman İkinci Sınıf Hissetmeyeceğiz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) ana vatanla bağları güçlendiren projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki soykırımdan Türkiye'ye yönelik iftiralara kadar pek çok küresel adaletsizlikle mücadelenin yolunun güçlü kurumsallaşmadan geçtiğini belirtti.

Türk toplumuna vizyon çizen Erdoğan, "Kardeşliğimize sıkıca sarılacak, boynumuzu bükmeyeceğiz. Kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Başkaları bir çalışıyorsa biz tenkitlere ve engellere rağmen ten kat çalışacağız" mesajını verdi.

ABD Seçimleri İçin Sandık Çağrısı

ABD'de yaklaşan ara seçimlere de temas eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun siyasi temsil gücünü artırması gerektiğine işaret etti. Tüm vatandaşları demokratik haklarını kullanarak oy vermeye davet eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve şahsının her zaman yurt dışındaki vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirterek konuşmasını tamamladı.