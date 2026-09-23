YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı için adaylar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığına aday olan Ali Uykun, Ankara’da çeşitli Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla toplantılar düzenliyor.

Yoğun ilgiyle karşılanan Ali Uykun, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığına seçildiği takdirde, nasıl bir örgüt modeli ile yöneteceğini açıklarken “Çankaya için bir iddiam var, bir hayalim var ve sorumluluğum var. Çankaya’yı birlikte yöneteceğiz, birlikte büyüteceğiz” dedi.

Dün akşam Çayyolu’nda büyük bir topluluğa hitap eden Ali Uykun, projelerini anlattı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN BÜYÜK VİZYONU

YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanı adayı Ali Uykun, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni vizyonunun insan odaklı olduğunu belirterek şunları söyledi “Çünkü siyaset, Yeni Partimizin vizyonuna uygun olarak yalnızca kürsüden seslenmekle değil; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere tüm yerel yöneticilerimizin yaptığı gibi halkın arasına karışmakla, insanları dinlemekle ve onların sorunlarının sorumluluğunu taşımakla başlar.

Bizim partimizin gerçek sahibi makam odalarında oturanlar değildir. Üyelerimizin iradesi yalnızca seçim günlerinde değil, her gün yol gösterici olmalıdır. Bugün ihtiyacımız olan anlayış; uzaktan konuşan değil, yanımızda duran; sorunları erteleyen değil, sorunların üzerine kararlılıkla giden; yalnızca eleştiren değil, çözüm üretmek için cesaret gösteren bir örgüt anlayışıdır.

Bizim siyaset anlayışımızın temelinde insan var. Dinlemek var. Birlikte karar vermek var. Sorumluluk almak var. Çünkü bu şehir hepimizin. Bu ülkenin geleceği hepimizin. Ve o geleceği kuracak olan da yine hepimiziz. Yürek yüreğe, omuz omuza, birlikte başaracağız. Yeni Parti üyeleri değişimin ve umudun can damarlarıdır. Çünkü biz inanıyoruz ki: Üye varsa örgüt vardır, Güçlü bir örgüt, umutlu bir Türkiye demektir.