Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Gastronomi ve El Becerileri Kermesi, Başkent'te gastronomi ve el emeğini bir araya getirecek.
“Lezzet ve El Emeği Buluşuyor” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Ankara'nın kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alan yöresel lezzetler ve el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşacak.
Ankara'nın lezzetleri ve el emeği ürünler bir arada
Kermes kapsamında gastronomi kültürünün yanı sıra geleneksel el becerileri de ön plana çıkarılacak. Etkinlik, Ankara'nın kültürel değerlerini ve geleneksel üretim anlayışını tanıtmayı amaçlıyor.
Ankara Kulübü Derneği'nin düzenlediği etkinlikte ziyaretçiler, yöresel lezzetleri ve el emeği ürünleri yakından görme fırsatı bulacak.
Etkinlik 30 Eylül'de
2. Geleneksel Gastronomi ve El Becerileri Kermesi, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek.
Etkinliğin adresi ise Ankara Kulübü Derneği Ankara Konağı, Çamlıca Mahallesi 137. Sokak No: 2, Yenimahalle/Ankara olarak açıklandı.
Ankara Kulübü Derneği, üyelerinin yanı sıra gönül dostlarını da etkinliğe davet etti.