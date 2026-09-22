Sosyal medya ve dijital platformların gençlerin günlük yaşamındaki etkisi giderek daha fazla tartışılırken, uzmanlar yalnızca ekran başında geçirilen sürenin değil, gençlerin gerçek hayatla kurduğu bağın da sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; sosyal medyada sürekli başarı, zenginlik ve kolay yaşam görüntüleriyle karşılaşan gençlerin, kendi hayatlarını bu içeriklerle kıyaslayabildiğini belirten Psikolog Sinan Sayar, bunun gerçek hayata yönelik ilgiyi zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

“GENÇLERİN GERÇEK HAYATLA OLAN BAĞLARI ZAYIFLADI”

Sayar, gençlerin ekran kullanımını değerlendirirken konunun yalnızca telefon ya da sosyal medya kullanım süresine indirgenmemesi gerektiğini ifade etti. “Burada aslında yalnızca ekran kullanımından söz etmiyoruz. Daha önemli olan, gençlerin artık hayatla, gerçek hayatla olan bağlarının zayıflaması” diyen Sayar, özellikle sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin gençlerin yaşam algısını etkileyebildiğini söyledi.

“KENDİ HAYATLARINI KIYASLADIKLARINDA GERÇEK HAYATI DEĞERSİZ GÖREBİLİYORLAR”

Sosyal medya platformlarında gençlerin sürekli olarak başarı, zenginlik ve kolay yaşam hikâyeleriyle karşılaştığına dikkat çeken Sayar, bu durumun gençlerin kendi hayatlarını sorgulamasına neden olabileceğini belirtti. Sayar, “Sosyal medyada sürekli başarı, zenginlik, kolay yaşam hikâyeleriyle karşılaşan gençler, kendi hayatlarını da bugün ülkede kıyasladığında, gerçek hayatın emek ve sabır gerektiren bir yapısını değersiz olarak görebiliyor” ifadelerini kullandı.

Gençlerin sosyal medyada kısa sürede elde edilen başarı hikâyelerini gördükçe benzer sonuçlara hızlı şekilde ulaşmak isteyebileceğini dile getiren Sayar, “O gösterilen kısa zamandaki o başarıya onlar da ulaşmak istiyorlar” dedi.

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