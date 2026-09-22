ABD Başkanı Donald Trump, 'Kullanacağımızı düşündüğümüzden çok daha fazla mühimmatımız var' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından ülkesinin mühimmat deposunun düşük seviyelere indiğine yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu. ABD'nin mühimmat stokunun azaldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Trump, 'Korkaklar ve hainler, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatının azaldığını söylemeye bayılıyor. Kullanacağımızı düşündüğümüzden çok daha fazla mühimmatımız var ve şu anda daha önce görmediğimiz seviyelerde üretiyoruz' ifadelerini kullandı.