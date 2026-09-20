Kılıçdaroğlu, Bolu’da Çiftçi Ailesine Konuk Oldu

19 Eylül Gaziler Günü neden kutlanıyor? İşte tarihçesi

Tunçer kardeşler cesaretleriyle herkese örnek oluyor

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Çin, aralarında 'Qinling-1' ve 'Qinling-2'nin de bulunduğu 9 uyduyu 'Lijian-1 Y18' taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı. Fırlatma işlemi, bugün yerel saatle 12.03'te Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden gerçekleştirildi. Fırlatılan uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi. Fırlatma misyonu, 'Lijian-1' serisi taşıyıcı roketlerin 16'ncı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.