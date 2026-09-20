Türkiye’de 21-26 Eylül haftasında bölgeler arasında belirgin sıcaklık farkları görülecek. Haftanın ilk günlerinde birçok kentte güneşli hava etkili olurken, salı gününden itibaren Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Tahminlere göre yağışlarla birlikte özellikle Ankara ve İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta ortasında düşecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcak ve çoğunlukla güneşli hava hakim olacak.

Ankara’da sıcaklık 18 dereceye düşecek

Ankara’da pazartesi günü sıcaklığın 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Salı günü öğleden sonra gök gürültülü sağanak ihtimali bulunurken, çarşamba günü yağışla birlikte en yüksek sıcaklığın 18 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Başkentte gece sıcaklıkları perşembe günü 6 dereceye kadar düşebilir. Cuma ve cumartesi günleri ise havanın yeniden açması ve sıcaklığın 24-26 derece aralığına yükselmesi bekleniyor.

İstanbul’da kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul’da pazartesi günü 27 derece civarında seyredecek sıcaklığın, salı günü yağışla birlikte 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi, cuma günü ise sıcaklığın 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Karadeniz’de sağanak etkili olacak

Samsun ve çevresinde salı günü başlayacak yağışların çarşamba günü gök gürültülü sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Bölgede sıcaklıkların 22 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken, cumartesi günü yeniden yağmur ihtimali bulunuyor.

Ege ve Akdeniz’de güneşli hava sürecek

İzmir’de haftanın ilk günü 30 dereceye ulaşacak sıcaklığın çarşamba günü 25 dereceye düşmesi bekleniyor. Kentte hafta boyunca önemli bir yağış öngörülmüyor.

Antalya’da ise salı günü kısa süreli yağış ihtimali dışında güneşli hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların hafta boyunca 28-30 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Güneydoğu’da yaz havası devam edecek

Diyarbakır’da salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgede hafta boyunca yağış beklenmezken, gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 15 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

Hava tahminlerinin gün içinde değişebileceği belirtilirken, özellikle salı ve çarşamba günü yağış beklenen kentlerde güncel uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.