Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, operasyonda 167 litre sahte alkol ele geçirirken, satış yaptığı öne sürülen Ş.B. gözaltına alındı.
Sahte alkol satışı ihbarı üzerine harekete geçildi
Olay, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta meydana geldi. Bir evden sahte alkol satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan incelemede petshop işleten Ş.B.'nin, Telegram üzerinden sipariş veren müşterilerine, iş yerinin yan binasının 1'inci katında bulunan evinden sahte alkol sattığı belirlendi.
Evden 167 litre sahte alkol çıktı
Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda, 40 şişe ve 29 bidon içerisinde toplam 167 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda Ş.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.