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Operasyonda Ş.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda, 40 şişe ve 29 bidon içerisinde toplam 167 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yapılan incelemede petshop işleten Ş.B.'nin, Telegram üzerinden sipariş veren müşterilerine , iş yerinin yan binasının 1'inci katında bulunan evinden sahte alkol sattığı belirlendi.

Olay, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta meydana geldi. Bir evden sahte alkol satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, operasyonda 167 litre sahte alkol ele geçirirken, satış yaptığı öne sürülen Ş.B. gözaltına alındı.

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