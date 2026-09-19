Olay, Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 92824. Sokak’ta bulunan bir çiftlik evinin avlusunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mohammad Akbar Tomer’in kullandığı traktör, avluda bulunan 4 yaşındaki çocuğuna çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri ölümünü belirledi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA