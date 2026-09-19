2026 ÖTV Muafiyetli Araç Fiyatları Ve Şartları Belli Oldu!

19 Eylül Gaziler Günü neden kutlanıyor? İşte tarihçesi

Tunçer kardeşler cesaretleriyle herkese örnek oluyor

29. Uluslararası Beypazarı Festivali Başlıyor: Hangi Ünlü Ne Zaman Sahne Alacak?

Ankara'da Karadeniz Günleri başlıyor: Ücretsiz konser ve horon şöleni

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Tunçer kardeşler cesaretleriyle herkese örnek oluyor

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Mohammad Akbar Tomer’in kullandığı traktör, avluda bulunan 4 yaşındaki çocuğuna çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 92824. Sokak’ta bulunan bir çiftlik evinin avlusunda meydana geldi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.