Olay, Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 92824. Sokak’ta bulunan bir çiftlik evinin avlusunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Mohammad Akbar Tomer’in kullandığı traktör, avluda bulunan 4 yaşındaki çocuğuna çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri ölümünü belirledi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaynak: AA