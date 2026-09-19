Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerini denetlemeye başladı. Öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde kantinlerin hijyen koşulları ve ürünlerin mevzuata uygunluğu incelendi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve kantinlerin genel temizliği kontrol edilirken, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyup uymadığı da değerlendirildi. Bone ve eldiven kullanımı ile çalışma alanlarının düzeni de ekiplerin kontrol ettiği başlıklar arasında yer aldı.

Son kullanma tarihi geçmiş gofretler bulundu

Denetim sırasında bir okul kantininde raflarda bulunan bazı gofretlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Ayrıca kantinde bulunan yangın söndürme tüpünün de dolum tarihinin geçtiği tespit edildi.

Ekipler tarafından tutanak düzenlenirken, son kullanma tarihi geçen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Kantin işletmesine ise tespit edilen aykırılıklar nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Denetimler eğitim yılı boyunca sürecek

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul kantinlerine yönelik kontrollerin yalnızca eğitim yılının başlangıcında yapılmadığını, yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Tiryaki, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim görmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, kantinlerin düzenli olarak denetlenmeye devam edeceğini söyledi.

Çocukların eğitim öğretim dönemini sağlıklı şekilde tamamlaması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirten Tiryaki, ailelerin de kantinlerle ilgili endişe yaşamaması için denetimlerin devam edeceğini kaydetti.