Ankara Valisi Yakup Canbolat, Altındağ Belediyesi’ni ziyaret etti. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki tarafından karşılanan Vali Canbolat’a, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Ziyarette Altındağ’ın geçmişten bugüne geçirdiği değişim, kentsel dönüşüm çalışmaları ve ilçenin geleceğine yönelik hedefler ele alındı. Başkan Tiryaki, Altındağ’ın geçmişteki yapısından bugünkü görünümüne kadar yaşanan kentsel ve sosyal dönüşüm hakkında Vali Canbolat’a bilgi verdi.

Ziyarete Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve Altındağ Belediyesi başkan yardımcıları da katıldı.

“Gelecek hedeflerimizi de aktardık”

Altındağ’da kentsel dönüşüm alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat’a Altındağ’ın dünü ve bugünü hakkında bilgi verdik. Geçmişte yüzde 85’i gecekondularla kaplı, yüzde 70’i imarsız olan Altındağ’ın yaşadığı kentsel ve zihinsel dönüşümü anlattık. Toplantıda gelecek hedeflerimizden de bahsettik. Sayın Valimiz Yakup Canbolat’a teşrifleri ve ilgisi için teşekkür ederiz” dedi.