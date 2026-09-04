Sanayi Mahallesi'nde pazarcı esnafının modern bir alanda tezgah kurması ve vatandaşların temiz alanda alışveriş yapabilmesi için yeni kapalı semt pazarı yapılacak.

Temel atma programına katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kapalı semt pazarının hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının yüzünü güldüreceğini belirten Önal, esnafın yağmurda, çamurda zorlanmadan tezgahını açacağını, vatandaşların ise temiz, düzenli ve rahat bir ortamda alışverişlerini yapacağını ifade etti.

Kapalı semt pazarının toplam 3 bin 332 metrekare alana kurulacağını vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

'Pazar yerimizde 1144 metrekare kapalı alan, toplam 80 metrekarelik 2 hizmet binamız, 1000 metrekare otopark alanı, sağlam ve modern çelik konstrüksiyon yapıyla daha düzenli satış alanları ile rahat ve güvenli alışveriş imkanı olacak. Sanayi Mahallemize yakışacak bu projemizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum.'