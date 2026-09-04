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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Alaşehir-Salihli kara yolu Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Salihli yönünden Alaşehir istikametine seyreden B.Y. (42) yönetimindeki 16 AHS 912 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Yusuf Bilgiç idaresindeki 34 BAR 114 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bilgiç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü B.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi S.Y. (39) ve 1 aylık bebekleri S.S.Y. de hafif yaralandı.

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