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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayın ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olay karşısında imam, herhangi bir tepki vermeden secdeye giderek namazını sürdürdü.

Bu sırada cemaatten bir kişi, ayağının yanında bulunan kediye tekme attı.

Cemaatin yatsı namazı kıldığı sırada camiye bir kedi girdi. Bir süre caminin içerisinde dolaşan kedi, farz namazı için saf tutan cemaatin bulunduğu bölüme geldi.

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