Olay, Aziziye ilçesi 2’nci Organize Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan Adalar Camisi’nde meydana geldi.
Cemaatin yatsı namazı kıldığı sırada camiye bir kedi girdi. Bir süre caminin içerisinde dolaşan kedi, farz namazı için saf tutan cemaatin bulunduğu bölüme geldi.
Bu sırada cemaatten bir kişi, ayağının yanında bulunan kediye tekme attı.
Savrulan kedi imamın başına çarptı
Tekmenin etkisiyle savrulan kedi, namazı kıldıran imamın başına çarparak yere düştü.
Yaşanan olay karşısında imam, herhangi bir tepki vermeden secdeye giderek namazını sürdürdü.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kedinin tekmeyle savrularak imama çarptığı anlar görüldü.
Kediyi tekmeleyen kişi gözaltına alındı
Olayın ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kediyi tekmeleyen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.